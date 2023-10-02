İki şark sonrası

kardeşim inan bir doğu ilinin ilçesinde yim kiralar bile burada en az 7000tl ve hayat pahalı inan doğu batı arasında ekonomik olarak çok fark kalmadı ben gün sayıyorum yemin ederim

kardeşim inan bir doğu ilinin ilçesinde yim kiralar bile burada en az 7000tl ve hayat pahalı inan doğu batı arasında ekonomik olarak çok fark kalmadı ben gün sayıyorum yemin ederim