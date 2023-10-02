Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 19:53
İki şark sonrası

Arkadaşlar merhaba herkese iki şark yaptım batıya geldim burda 2. senem ancak burda yapamadım ekonomik ve ailevi sorunlarım var. Tekrar şarka gitmek için ne yapmalıyım? Lütfen tecrübeli abilerim bir yol gostersin


Ah66
Aday Memur
02 Ekim 2023 20:01

Genel müdürlüğe sunulmak üzere il emniyete aynı bu şekilde dilekçeni yazarsan çıkar.


kaptan40m
Aday Memur
02 Ekim 2023 20:03
kardeşim inan bir doğu ilinin ilçesinde yim kiralar bile burada en az 7000tl ve hayat pahalı inan doğu batı arasında ekonomik olarak çok fark kalmadı ben gün sayıyorum yemin ederim

ankaavukat
Aday Memur
02 Ekim 2023 20:44
hangi il o
kaptan40m, 2 gün önce
kardeşim inan bir doğu ilinin ilçesinde yim kiralar bile burada en az 7000tl ve hayat pahalı inan doğu batı arasında ekonomik olarak çok fark kalmadı ben gün sayıyorum yemin ederim

sımseeekk
Memur
02 Ekim 2023 21:40
ya artık yeni yönetmeliğe göre 2.şark ve üzeri şarka gidersen süre yuzde 50 az yapıyosun.yani ortalama 2 yıl için gitmeye düzen bozmaya değmez.en mantıklısı batının küçük ucuz ilçelerine gitmek.artık maaşın yarısı kira.geriye de asgari ücret kalıyo.hem de bu ağır çalışma koşullarında.kira ödemeyen bi asgari ücretli memleketinde daha mutlu artık inanın

kaptan40m
Aday Memur
03 Ekim 2023 08:53
şanlıurfa da bir ilçe kardeşim
ankaavukat, 2 gün önce
hangi il o

Cenderli.05
Aday Memur
03 Ekim 2023 09:17
doğuda birikim yapıyoruz diyenler verdikleri doğunun fazlasından değil de gidecek bir yer olmadığı için paran cebine kalıyor lojmanda olunca kömür parası iki katı olmuş batıda okadar doğal ödemiyorsunuz bende gideyim dedim vazgeçtim batıda küçük ilçeye gidersen.rahat edersin

kaptan40m
Aday Memur
03 Ekim 2023 09:23
şöyle cenderli kardeşim belki benim ilçede hayat pahalılaştı atıyorum şırnak da hakkari'de belki hayat daha uygun olabilir fakat inanın Şanlıurfa da kolay değil
Cenderli.05, Dün
doğuda birikim yapıyoruz diyenler verdikleri doğunun fazlasından değil de gidecek bir yer olmadığı için paran cebine kalıyor lojmanda olunca kömür parası iki katı olmuş batıda okadar doğal ödemiyorsunuz bende gideyim dedim vazgeçtim batıda küçük ilçeye gidersen.rahat edersin

GrandPolis
Aday Memur
03 Ekim 2023 10:34
tamam ben gitsem 2 sene sonra beni yollayacaklar mı kalmaya devam etmek istesem?
sımseeekk, 2 gün önce
ya artık yeni yönetmeliğe göre 2.şark ve üzeri şarka gidersen süre yuzde 50 az yapıyosun.yani ortalama 2 yıl için gitmeye düzen bozmaya değmez.en mantıklısı batının küçük ucuz ilçelerine gitmek.artık maaşın yarısı kira.geriye de asgari ücret kalıyo.hem de bu ağır çalışma koşullarında.kira ödemeyen bi asgari ücretli memleketinde daha mutlu artık inanın

Cenderli.05
Aday Memur
03 Ekim 2023 11:00
evet doğru Diyarbakır merkeze de gitsen aynısı olur zaten her yeri bir değil dogunun
kaptan40m, Dün
şöyle cenderli kardeşim belki benim ilçede hayat pahalılaştı atıyorum şırnak da hakkari'de belki hayat daha uygun olabilir fakat inanın Şanlıurfa da kolay değil

m.kardes
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 11:25

Doğuya gittikten sonra lojmanda oturabiliyorsan 10 numara olur. Yok dışarda kalırsan arkadaşların dediği gibi çok da fark olmaz batıdan. O yüzden lojman imkanlarına bakarak tercih yapabilirsiniz. Bu konuda da aynı şehrin ilçeleri arasında bile çok fark olabiliyor. Mesela Hakkari merkezde ev problemi had safhadayken Yüksekova'da hem lojmanda hem de çarşıda oturabilecek çok daire var.

Not; Yüksekova'yı tavsiye ederim. 3 senemiz geçti oralarda. Yüksekova sonrası ise dikiş tutturamadık.


SorunsuzHayat
Memur
03 Ekim 2023 15:35

Şuan en mantıklı şehir hakkari ve yüksekova ilçesi bitlis de kiralar 7-8 den başlıyo vanda merkez ilçesi 1+1ler valimithatbey caddesinden itibaren 8 lira diyarbakır merkez 8-10 oda 1+1 batmanda 6-7 den başlıyo şuan batının küçük bir ilçes daha mantıklı aksi halde doğunun en güzel yerler batıyla eş değer bu arada şırnakta en düşük kira 6-8 arasıdır hakkari merkezde 6-10 arası fakat yüksekova ilçesinin en baba en mükemmel dairesi taş çatlasın 7-8 bindir oda gerçekten lüx dairedir onun harici 2,5- 6 bin arası daireler ve iddaa ediyorum şuan hakkaride batının en kebab bölgesinden daha rahat çalışır paranı biriktirir kafanı dinlersin


m.kardes
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 15:59

Hey gidi Yüksekova günleri dedirttin bize KraL...

SorunsuzHayat, Dün

Şuan en mantıklı şehir hakkari ve yüksekova ilçesi bitlis de kiralar 7-8 den başlıyo vanda merkez ilçesi 1+1ler valimithatbey caddesinden itibaren 8 lira diyarbakır merkez 8-10 oda 1+1 batmanda 6-7 den başlıyo şuan batının küçük bir ilçes daha mantıklı aksi halde doğunun en güzel yerler batıyla eş değer bu arada şırnakta en düşük kira 6-8 arasıdır hakkari merkezde 6-10 arası fakat yüksekova ilçesinin en baba en mükemmel dairesi taş çatlasın 7-8 bindir oda gerçekten lüx dairedir onun harici 2,5- 6 bin arası daireler ve iddaa ediyorum şuan hakkaride batının en kebab bölgesinden daha rahat çalışır paranı biriktirir kafanı dinlersin


SorunsuzHayat
Memur
03 Ekim 2023 16:58

Old gold days sıkıntılı ama güzel günlerdi :)

m.kardes, Dün

Hey gidi Yüksekova günleri dedirttin bize KraL...


İbhal
Aday Memur
03 Ekim 2023 19:15

Tekrar istekli olarak şark yaz gönüllü olduğunu söyle bi Dilekçe ile beyanını belirt ki bizim arkadaş yaptı tayini de çıktı


Mery19
Şef
04 Ekim 2023 11:42
Branşını bilmiyorum abi. Ama bizim de bu yıl 2. Şark bitecek fakat eşimin bransında ipkalarla istesek birkaç yıl daha bırakırlarmıs. Ki kalmayı düşünüyoruz. Ancak birçok arkadaşın dediğine katılıyorum. Lojmandaysan avantajlısın öbür türlü batıyla doğu arasında hiçbir fark yok. Pazar, market, fatura, kira hemen hemen aynı. Kısacagin bı kalem yok hele evli, çocuklu olan için. Aileyi de Şırnak, Hakkari gibi yere getirmek ne kadar mantıklı o da ayrı. Valla batıda Karaman, Bilecik, Amasya, Sinop, Kütahya, Uşak küçük iller illaki yaşanır polis maaşıyla. Şu saydığım illerde 6-7 bin bandında kiralık ev kesin bulursun.
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