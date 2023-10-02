Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 20:00
Mal bildirimi

İşe başlarken bildirdiğim aracın satışını bildirmem gerektiğini bilmiyordum yeni araç aldım ne yapmam lazım memuriyetim yanar mı

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