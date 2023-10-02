Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2023 20:11
Adalet Bakanlığı Alımı
Zabıt Katibi Gibi Alımlar Ne Zaman Olucak Haberiniz Var Mı ?

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiEş tayini Araç alımı hakkındaMülakat İdare Mahkemesi mi , İl Özel İdaresi miYeni açılacak cezaevleriTebligatlarBoşanma Sonrası TayinMübaşirler zabıt katipliğine nasıl geçerCte eş durumu tayini hakkında önemli bir soru.Eş durumu mazereti

Sözlük

dünya kalp günü 2 farklı düşüncelere saygı duymak 5 doğru kişi 1 gurbetin başkenti 1 eylül 1 Terkin 1 Sen en güzel duyguların katilisin 2 kınalık köyü 1 Fıstıkçı şahap 1 Zerengökçe 2

Son Haberler

İki belediyeye yapılan rüşvet operasyonunda 13 tutuklamaKaza yapan aracın camından fırlayıp köprüden düşen sürücü öldüYurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyorFETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'nda yer alan zanlı yakalandıSurvivor parkuru gibi okul yolu

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?