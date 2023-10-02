Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ekim 2023 20:21

Polis olmak mı gih olmak mı ?
Arkadaşlar seçme şansını olsa Polisliği mi Gih olmayı mı seçerdiniz ? Neden ?

Bu ankete 16 dakikada, 1 kişi oy kullandı

Arkadaşlar seçme şansını olsa Polisliği mi Gih olmayı mı seçerdiniz ? Neden ?

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