Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2023 20:31
GSB Büro personelini kazanıp işe başlayan oldu mu?

Merhaba. Gsb büro personelliğini asil olarak kazandım. Ama hala kurum tarafından aranmadım ve adresime tebligat gelmedi.Forumlarda bazı kişilerin işe başladığını duydum. benim gibi asil olarak kazandığı halde bekleyen var mı?


drhouse55
02 Ekim 2023 20:36

samsun büro personeli asil olarak atandım.aranmadım bekliyorum

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