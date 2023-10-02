KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


02 Ekim 2023 21:02
Çakılı kadroya yerleşirsek aynı puanla 4B sözleşmeli veya merkezi atama ile bakanlıklara tercih yapa

belediye çakılı kadroymus belediyeye atandık diyelim memur olarak sonrasında mimar olarak bakanlık alım yaparsa buna aynı puanla basvurabilir miyim ?


Mehmet-şeker
Aday Memur
02 Ekim 2023 22:10

Bütün tuşlara bas Buse hiç bir alımı kaçırma ;) ama önce alımları takip etmeyi öğren ;)

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