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Editörler : **sude**
Çakılı kadroya yerleşirsek aynı puanla 4B sözleşmeli veya merkezi atama ile bakanlıklara tercih yapa
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