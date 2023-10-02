Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Ekim 2023 21:05
Trabzon becais

Trabzon kanun eğitim araştırma hastanesinde tıbbi sekreter olarak atandım 5 aydır çalışıyorum 4bliyim ordu ve ilçelerine becayiş yapabilecek varmi

Çok Yazılan Konular

Sağlık raporuAcilde çalışan tıbbi sekreter resüsistasyon odasına girebilir mi.İstifa sonrası yeniden atanmaSözleşmeli Sağlık Teknikerliğinden Sözleşmeli Büro Personeline Geçiş Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçişASM ye geçiş Üniversite hastanesinden bakanlığa geçiş2023-5 Çkys düşmeyenler Alt bölge tayiniİl İç Tayinden sonra Bir sonraki tayin döneminde İller Arası tayin istenir mi?

Sözlük

gurbetin başkenti 1 kaybedenler kulubü 1 Zerengökçe 1 Bizi kim bu hale getirdi 4 yozgat 3 Terkin 1 yapılacak çok şey var 1 Fani dünya 2 doğru kişi 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

İşsizlik Sigortası Fonu rekor büyüklüğe ulaştıKiralık arabayla bir kişinin ölümüne sebep olan genç tutuklandıGuterres, terör örgütü PKK'nın Ankara'daki terör saldırısını kınadıBakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polis memurlarını ziyaret ettiAğrı Belediye Başkanı, hastaneye kaldırıldı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?