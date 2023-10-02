Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2023 21:29
Yardıma ihtiyacım var.

Arkadaşlar merhabalar. Savcılıkta çalışıyorum. İş yükü az olan yerden iş yoğunluğu baya fazla olan bir yere geldim. Şuan 700 derdest dosya var tek başıma bakıcam. Benden önce 2-3 ay bir katip bakmış ve bir sürü evrak birikmiş. Ben bugün başladım ve gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Takılacak evrakları bulamıyorum dosyalar karışmış inanın hayata küsmüş durumdayım. 200 tane notluk dosya var yazılacak ne yapmamı önerirsiniz? İstifa etmeyi bile düşünüyorum şuan


Mrthkn00
Aday Memur
02 Ekim 2023 22:00

Yapmak zorunda değilsiniz kendinize değer verin kendinizin kıymetini bilin ve yapmak istemediğin bir işi zorlamayın derim


Xxpcp123
Aday Memur
02 Ekim 2023 22:05

Yapacağım başka bir iş yok malesef. Yani bir kişi çalışmadı diye iş birikmiş ve beni oraya görevlendirdiler işin içinden çıkamıyorum

Mrthkn00, 27 dk. önce

Yapmak zorunda değilsiniz kendinize değer verin kendinizin kıymetini bilin ve yapmak istemediğin bir işi zorlamayın derim

Toplam 2 mesaj

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