Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ekim 2023 21:43
Rotasyon

Gene aldı başını bir rotasyon konusu gidiyor. Sizin düşünceniz nedir?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
02 Ekim 2023 21:46

Kesinlikle olmalı. 30 senedir aynı okulda olanlar var


BayrakHoca
Şef
02 Ekim 2023 22:10

Eş durumu olduğu sürece rotasyon işe yaramaz. Önce eş durumu kaldırılmalı

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