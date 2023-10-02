Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ekim 2023 22:56
Refah Payı Alabilir Miyiz?

Tamam arkadaşlar az çok enflasyon farkından kaynaklı Ocak'ta ne zam alacağımızı biliyoruz %50-60 arası bir zam geleceği kesinleşmiş gibi ama diyelim ki %55 zam oluştu, biz en az %60 olabilmesi için %5 oranında bir refah payı talep etmeyecek miyiz? %55 çok iyi deyip susacak mıyız?


özköro
Aday Memur
02 Ekim 2023 23:01
Çok düşük ihtimal hatta imkansız gibi.

sabrador
Şube Müdürü
02 Ekim 2023 23:02

Vermezler yüzde elli alırsak dua edelim bence


Akademik7224
Şef
02 Ekim 2023 23:02

Özellikle Memur-Sen ne yapacak? Ne diyecek çok merak ediyorum. Hala Memur-Sen'de 1 milyon memur üye var. Ne diyebilirim ki ah ah.

En kötü sıfır araba Ocak'ta 1 milyonu çok rahat aşacak, en kötü ev 3 milyona doğru gidiyor, eskiden memur en azından emeklilik ikramiyesiyle ev ve araba almayı planlardı, şimdi ise hayal dahi edemiyorlar. Ah ah ne diyeyim.


Akademik7224
Şef
02 Ekim 2023 23:04

Ee bir milyon üye varken haklısınız tabiki niye versinler ki.

sabrador, 1 saat önce

Vermezler yüzde elli alırsak dua edelim bence


kozmiktarihci
Şube Müdürü
02 Ekim 2023 23:04

Seçim olacağından vermeleri büyük ihtimal


Akademik7224
Şef
02 Ekim 2023 23:12

Olması gereken de bu. En az %5'lik bir refah payı daha almalıyız.

2024 Ocak ayında en düşük memur maaşı muhakkak 37 bin lira seviyesini aşmalı!

kozmiktarihci, 1 saat önce

Seçim olacağından vermeleri büyük ihtimal

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