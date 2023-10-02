Refah Payı Alabilir Miyiz?

Özellikle Memur-Sen ne yapacak? Ne diyecek çok merak ediyorum. Hala Memur-Sen'de 1 milyon memur üye var. Ne diyebilirim ki ah ah.

En kötü sıfır araba Ocak'ta 1 milyonu çok rahat aşacak, en kötü ev 3 milyona doğru gidiyor, eskiden memur en azından emeklilik ikramiyesiyle ev ve araba almayı planlardı, şimdi ise hayal dahi edemiyorlar. Ah ah ne diyeyim.