Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ekim 2023 23:38

Hangi Cezaevi tipinde öğretmen olarak görev almak mantıklı ?

Bu ankete 29 dakikada, 1 kişi oy kullandı

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