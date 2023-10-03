Neden kafamda bir sevdiceğim olsun düşüncesi var

Gönül eğlendirmek değil maksadım ama ciddi bir ilişkiye de hazır değilim. Neden yani. Psikolojik olarak açıklaması ne olabilir ki. Psikoloğa mı gitsem. Şimdi aklıma geldi gitmem iyi olur . Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda

Gönül eğlendirmek değil maksadım ama ciddi bir ilişkiye de hazır değilim. Neden yani. Psikolojik olarak açıklaması ne olabilir ki. Psikoloğa mı gitsem. Şimdi aklıma geldi gitmem iyi olur . Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda