Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


03 Ekim 2023 02:27
Neden kafamda bir sevdiceğim olsun düşüncesi var
Gönül eğlendirmek değil maksadım ama ciddi bir ilişkiye de hazır değilim. Neden yani. Psikolojik olarak açıklaması ne olabilir ki. Psikoloğa mı gitsem. Şimdi aklıma geldi gitmem iyi olur . Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda

md34.
Aday Memur
03 Ekim 2023 02:32
Özentilik mi , Sevme ve sevilme açlığı mı
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