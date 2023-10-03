Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ekim 2023 06:22
8 yıla 1 kademe
-Dilekçe yazıp okula mı vermemiz gerekiyor yoksa otomatik mi veriliyor bu? - 2015 Şubat atamasıyım kaçın kaçı olmam lazım, hala çözemedim bu kaçın kaçı olaylarını :(

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