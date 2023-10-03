Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ekim 2023 08:07
can güvenliği nedeniyle tayin sürecinasıl oluyor
süreçle ilgili bilgisi olan var mı

MuaLLim_01
Memur
03 Ekim 2023 09:16

bildiğim kadarıyla savcılığa intikal etmiş güvenlik olayının olması lazım.

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