Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2023 09:35
Enag Eylül Enflasyon 6.24
Enag Eylül enflasyon rakamları 6.24 Bakalım TÜİK ne açıklayacak

kozmiktarihci
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 09:44

Tüik bunda altında çikaracak yoksaki gorevden alinir


Rafaello
Aday Memur
03 Ekim 2023 09:45
Umarım geçen iki aydaki şeffaflık korunur
kozmiktarihci, 2 saat önce

Tüik bunda altında çikaracak yoksaki gorevden alinir


kozmiktarihci
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 09:49

10 Dk sonra Tuik in rasyonel olup olmadıgını görecez


beyazdag06
Aday Memur
03 Ekim 2023 09:56
Son ay Enag çuvalladı.. Umarım u il ne çuvallamıştır.

Trbznspr33
Aday Memur
03 Ekim 2023 10:24

4,75 TÜİK enflasyonu..


Vardır bir hayır
Memur
03 Ekim 2023 10:30

Bu ay beklenenden düşük açıklandı diğer aylar 4'er açıklanirsa ocaktaki zam %52.6 olur

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