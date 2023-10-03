Mal müdürlüğü iade

kardeşim benimde icra kesintilerim vardı bitti borç da bu iade dediğin nasıl oluyor yani fazla, mı kesiyorlar benim güncel borç kadar 3 ay kestiler bitti diye EGM yazı yazmış icra dairesi'ne

kardeşim benimde icra kesintilerim vardı bitti borç da bu iade dediğin nasıl oluyor yani fazla, mı kesiyorlar benim güncel borç kadar 3 ay kestiler bitti diye EGM yazı yazmış icra dairesi'ne