Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 09:46
Mal müdürlüğü iade

İcra kesintim mal müdürlüğünden tarafıma iade olacak,muhtemetim yazısını yazıp teslim etti.Mal müdürlüğü EFT işlemini ileri tarihli yapıyor galiba,yoksa gün içerisinde de yatma ihtimali var mı?Konu hakkında bilgisi olan bilgi verebilir mi?Kolay gelsin herkese


kaptan40m
Aday Memur
03 Ekim 2023 09:59
kardeşim benimde icra kesintilerim vardı bitti borç da bu iade dediğin nasıl oluyor yani fazla, mı kesiyorlar benim güncel borç kadar 3 ay kestiler bitti diye EGM yazı yazmış icra dairesi'ne

Karam1453
Aday Memur
03 Ekim 2023 10:07

Fazla kesme olayı değil.Dosyanin sonuna geldiğinde fiyatı ve dosya numarasını guncelliyorlar öyle olunca da mal müdürlüğü eski dosyaya attığında geri dönüyor.Ben ulaşıp kendim ödeyip kapattım ve mal müdürlüğünden iade istedim.Bu farklı bir durum

kaptan40m, 2 saat önce
kardeşim benimde icra kesintilerim vardı bitti borç da bu iade dediğin nasıl oluyor yani fazla, mı kesiyorlar benim güncel borç kadar 3 ay kestiler bitti diye EGM yazı yazmış icra dairesi'ne

kaptan34m
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 10:10
tamam kardeşim Saolasın
Karam1453, 2 saat önce

Fazla kesme olayı değil.Dosyanin sonuna geldiğinde fiyatı ve dosya numarasını guncelliyorlar öyle olunca da mal müdürlüğü eski dosyaya attığında geri dönüyor.Ben ulaşıp kendim ödeyip kapattım ve mal müdürlüğünden iade istedim.Bu farklı bir durum

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