Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ekim 2023 10:16
Ailemin yanına tayin

arkadaşlar iyi günler. muvazzaf personelim. 2024'de 5'inci bölgeden tayin olacağım. ailem 1. bölgede yaşıyor babamın kalp rahatsızlığı var daha önce kalp krizi geçirdi ve ilaç kullanmaya devam ediyor. bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim babamın için sağlık raporu neye göre alması lazım? Teşekkür ederim.

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