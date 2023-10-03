Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2023 10:28
Reklamlar bıktırdı artık
Cidden bu kadar reklam saçma ve anlamsız. Sıradan bir siteye girdiğimi hissediyorum artık.

Atmaca9
Aday Memur
03 Ekim 2023 10:30
aynen öyle alakasız cinsel icerikli şeylerde çıkıyor adminler düzeltin şu reklam şaçmalığını

Rafaello
Aday Memur
03 Ekim 2023 10:31
Sürekli reklam kapatmaktan bıktım. Benim gibi bu konuda rahatsızlığı olan bir sürü arkadaş var. Lütfen abartmayın artık.

memoserif
Şef
03 Ekim 2023 10:33

Reklam engelleyen uzantılar var tarayıcalar var var ben hiç reklam görmüyorum mesela.


Rafaello
Aday Memur
03 Ekim 2023 10:33
Hocam neden onlarla uğraşmak zorunda kalayım ki?
memoserif, 1 saat önce

Reklam engelleyen uzantılar var tarayıcalar var var ben hiç reklam görmüyorum mesela.


Katre52
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 10:35

Adguard veya adlock plus yükleyin chorome eklenti olarak reklam çıkmaz.

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