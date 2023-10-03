Reklamlar bıktırdı artık

Sürekli reklam kapatmaktan bıktım. Benim gibi bu konuda rahatsızlığı olan bir sürü arkadaş var. Lütfen abartmayın artık.

Sürekli reklam kapatmaktan bıktım. Benim gibi bu konuda rahatsızlığı olan bir sürü arkadaş var. Lütfen abartmayın artık.