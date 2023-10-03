Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ekim 2023 10:43
Öğretmen görevlendirilmesi

Merhaba bir konu hakkında soru sormak istiyorum. Ben ilçede görev yapan bir öğretmenim eş durumundan kaynaklı olarak il merkeze görevlendirme istedim fakat bölümde açık olmadığı için ortada kaldım öylesine norm olmayan bir okula görevlendirildim bu eğitim öğretim yılında . Okulda bana ders olmamakla beraber idarenin sert yaklaşımından dolayı okulumu değiştirmek istiyorum. Tekrar görevlendirme yapılması olası bir durum mu?


majesteleri7
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 11:39

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi?adamın varsa bi dene şansını neden olmasın?

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