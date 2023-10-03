İlk defa yönetici atama

arkadaşlar diyelim ki bu yıl ilk defa yönetici atamasıyla bir okula müdür yardımcısı olarak atandım. görevime devam ederken seneye ekys ye girip ilk defa yönetici atamaya sürecine tekrar başvurup daha güzel bir okula geçebilir miyim?

arkadaşlar diyelim ki bu yıl ilk defa yönetici atamasıyla bir okula müdür yardımcısı olarak atandım. görevime devam ederken seneye ekys ye girip ilk defa yönetici atamaya sürecine tekrar başvurup daha güzel bir okula geçebilir miyim?