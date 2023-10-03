Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ekim 2023 10:56
İlk defa yönetici atama
arkadaşlar diyelim ki bu yıl ilk defa yönetici atamasıyla bir okula müdür yardımcısı olarak atandım. görevime devam ederken seneye ekys ye girip ilk defa yönetici atamaya sürecine tekrar başvurup daha güzel bir okula geçebilir miyim?

melcea
Genel Müdür
03 Ekim 2023 11:02

Mudur yardimcisi olmak isterseniz hayir. Mudurluk isterseniz 1 yillik mudur yardimciligindan sonra basvurursunuz.

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