Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2023 11:10
1.derece maaş

bu ay terfi feldi. 1.dereceye düştüm. ek gösterge 2800 olmuş. maaşım ne kadar artar bilen varsa yazabilirmi..tşk.


kaanufuk25
Daire Başkanı
03 Ekim 2023 11:34

Ben de 20 Eylül'de 1. derecede 1/1 4200 oldum, ancak artış tutarları unvanınız ve diğer maaş kalemlerine göre değişiklik gösterir;

MaaşRobotu portalına girip, ilgili yerleri doldurun, ortaya çıkacaktır zaten!

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