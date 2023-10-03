Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 11:48
Başka Kurumlardan Emniyete Müdürlüğüne Geçiş (sivil memur olarak)

her hangi bir kurumdan sivil memur olarak emniyet müdürlüğüne geçiş olabilirmi


Asalet06
Memur
03 Ekim 2023 12:35

Olabilir de ne gerek var ? Emniyet sivil memur ihtiyacını malul olan polislerden sağlıyor zaten

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiGüvenlik soruşturmasında whatsap geçmişi incelenirmi.Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmaPolislik mi katiplik mi ??Sürekli İncil Tevrat Zebur reklamı çıkmasıACİLPrematüre bebek için refakat izni nasıl alınır ? Öğretmenlikten polisliğe geçmek

Sözlük

yapılacak çok şey var 1 şu an çalan şarkı 1 nahçıvan 1 Fıstıkçı şahap 1 su faturası 1 gurbetin başkenti 1 dünya kahve günü 1 yeşil mercimek 1 hayvanları koruma günü 1 mjölnir 2

Son Haberler

Bakan Güler'den Ankara'daki terör saldırısına dair açıklamaBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüTHY'den iç hatlarda indirimli bilet kampanyasıKariyer uzmanlık ve müfettişliğe sınavsız nasıl atanılır?Tuğba öğretmen, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçildi

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?