Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


03 Ekim 2023 11:56
7433 Sayılı Kanun Tayin

İşe giriş : 19.10.2017 (5393 sayılı kanunun 49. Maddesi kapsamında tam zamanlı sözleşmeli)

6 yıllık hizmet süresi kesintisiz aynı kurumda

7433 sayı ve 26 Ocak 2023 tarihli kanunla ( devlet memurları kanunu ve bazı kanunlar ile 663 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun) ile kadrolu harita mühendisi kadrosuna atandım.

Şu etap da kara yolları genel müdürlüğü ile yer değişikliği hakkında görüşmelerim mevcut eşim Karadeniz teknik üniversitesinde ( 2017 yılından beri kesintisiz) çalışmaktadır. Bu kapsamda eş durumundan kurumlar arası tayinim mümkün müdür.

Kanunda Bahsedilen Madde: Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz

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