Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ekim 2023 11:56
Polis eşiyim tayinim ne zaman olur

KPSS ile 3+1 sözleşmeli hemşire olarak atandım. mart ayının başında göreve başladım. Eşim polis. Martta 1 yılım doluyor. Martta Aile bütününden tayin isteyecegim. Bazıları temmuzu ayını beklemen gerekiyor diyor.

Memurlar net geçmişine baktığımda polis eşi olup bir yılı doldurup atama dönemi haricinde tayin olunmuş. Konu hakkında net bilgisi olan var mı. Polis eşi olup benzer şekilde tayin olan var mı. Şimdiden teşekkür ederim

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