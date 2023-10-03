KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 12:17
POMEM Acil doktoru psikiyatrik muayene tanısı

Merhabalar 30.dönemi kazandım. 1 buçuk sene önce acil doktoruna göğüs ağrısı için gitmiştim. Doktor tanıya psikiyatrik muayene tanısı diye girmiş. Hayatımda hiç psikoloğa veya psikiyatriste gitmedim ilaç filanda kullanmadım. Tanıyı koyan doktor da zaten ilaç yazmadı. Sizce genel sağlıkta problem olur mu? Sağlıktan geçer miyim?

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