Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2023 12:34
Hazırlık sınıfından kademe ilerlemesi

hem lisede hemde üniversitede hazırlık okuyan var mı? ben lisede de üniversitede hazırlık okudum? lisede kinde kademe aldım üniversitede ki hazırlık içinde kademe alınbiliniyor mu? lise için (657 sk 36/a-6-b md.orta öğretim fazlalığından kademe) peki üniversite için bu madde kaç?


Peliniin
Memur
03 Ekim 2023 12:49

Üniversite için kademe alınmaz

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