Yardım edebilir misiniz?

Abilerim, şeflerim, kardeşlerim. 15 gündür huzursuzum. Vucudumda bir huzursuzluk var. Bazen çok iyi oluyorum normal hayatıma drvam ediyorum bazen bir kaygı yada korku geliyor modum düşüyor. Mesela gece yatarken vucuduma kaygı korku geliyor uyumam uzuyabikiyor böyle 3 gece yaşadım. biraz araştırdığımda anksiyete bozukluğu olduğunu öğrendim. Psikiyatri doktoruna gittiğimde direk silahıma el konulur mu bilgisi olan var mı? Yoksa ilaç tedavisi ile normal devam mı eder. Teşekkür ederim şimdiden herkese.

Abilerim, şeflerim, kardeşlerim. 15 gündür huzursuzum. Vucudumda bir huzursuzluk var. Bazen çok iyi oluyorum normal hayatıma drvam ediyorum bazen bir kaygı yada korku geliyor modum düşüyor. Mesela gece yatarken vucuduma kaygı korku geliyor uyumam uzuyabikiyor böyle 3 gece yaşadım. biraz araştırdığımda anksiyete bozukluğu olduğunu öğrendim. Psikiyatri doktoruna gittiğimde direk silahıma el konulur mu bilgisi olan var mı? Yoksa ilaç tedavisi ile normal devam mı eder. Teşekkür ederim şimdiden herkese.