Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2023 13:23
Zabıt Katipliğimi gsb de güvenlik mi

Zabıt Katipliğimi gsb de güvenlik mi baya kararsız kaldım güvenlik baya rahat katiplikte prestij bir türlü karar veremedim yardımcı olursanız eksileriyle artılarıyla sevinirim.


darkkinght
Aday Memur
03 Ekim 2023 13:40

güvenlik ol hocam dert yok tasa yok sorumluluk yok

Toplam 1 mesaj

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