Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


03 Ekim 2023 13:52
Feragat dilekçesi

Merhaba diyanet işleri başkanlığına 4b sözleşmeli destek personeli olarak atandım evrak teslimi yaptım fakat henüz bir dönüş olmadı ve sözleşme imzalamadim .Şu an adalet bakanlığına da atamam gerçekleşti ve adalet bakanlığinda çalışmak istiyorum .Diyanet başkanlığına feragat dilekçesi verirsem herhangi bir ceza alır mıyım ?


darkkinght
Aday Memur
03 Ekim 2023 15:13

hocam adalet bakanlığı hangi komisyon açıkladılar mı


darkkinght
Aday Memur
03 Ekim 2023 15:15

herhangi bir ceza almazsın sözleşme imzalamadıysan sıkıntı yok arşiv soruşturması sonrası imzalanıyor zaten sözleşme o yüzden problem yok haber vermezsen bile olur diyanet fakat yedekleri çağırmaları adına feragat dilekçeni yollasan süper olur

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