Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2023 13:57
Ali Yalçın: "Son 3 ay da 10-12 puan daha enflasyon farkı oluşacak" (Şaka Gibi!!!)

İnanamıyorum, bir sendika başkanı bunu söylerse eğer o enflasyon 10-12 puanı geçmez ve bizim zam oranımız 45-47 de kalır. İnanamıyorum. Bu sendikaya üye olan kardeşlerimize ise hiç anlam veremiyorum.


genegel
Genel Müdür
03 Ekim 2023 14:50

Enflasyon Farkı zam değil, Toplu sözleşmeden hedeflenen Enflasyon oranında zamma bile ikna edemedi, şimdi bu farklarla maaş iyileşecek havası veriyor da, bu geçen yıldan bizim kaybımız.


Dejavvu-
Şef
03 Ekim 2023 15:17

RTE 8 bin lira vermeseydi daha çok sürünüyor olurduk. Yıllardır Sendikaların hiçbir kazanımı yok.

Ali beyde enflasyon farkı ile avutsun...

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