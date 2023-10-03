KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Ekim 2023 14:28
Forumda çatışma çıkaran hesaplar kapatılsın

yok iibf atanmasın yok mühendisler açıkta kaldı, napıyorsunuz ya, uyuma editör insanlar birbirine düşürme


Bingöliktisat
03 Ekim 2023 14:32
habire kadın misin erkek mi diye msj atan abazalar da uzaklastirilsin . lan olm erkeğim erkek msj atip durmayın
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