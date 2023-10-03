Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 14:30
güncel enflasyon oranı
Ekim Kasım aralık kaldı. şu anda kesin olarak kaç ve ocakta tahmini kaç olur.

karabatak28
Aday Memur
03 Ekim 2023 14:52
35

Enginpol
Aday Memur
03 Ekim 2023 14:56
50 olur toplamda

EnBa4057
Aday Memur
03 Ekim 2023 14:58

Şimdi 35.55 kesin 50 olur mu diyorsunuz.


karabatak28
Aday Memur
03 Ekim 2023 15:21
45 olur kesin
EnBa4057, 37 dk. önce

Şimdi 35.55 kesin 50 olur mu diyorsunuz.

Toplam 4 mesaj

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