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Editörler : oto-danisman-expert
Tsk Dış Kaynaktan Subay alımı
Muharip Sınıfta olan istihkam(insaat emlak) sınıfında mühendisler tam olarak ne iş yapiyor deneyimleri olanlar paylasabilir mi? Çevre mühendisiyim bu arada son tsk dis kaynak subay alımına basvurdum ve büyük ihtimalle gelicek gibi duruyor.
Muharip Sınıfta olan istihkam(insaat emlak) sınıfında mühendisler tam olarak ne iş yapiyor deneyimleri olanlar paylasabilir mi? Çevre mühendisiyim bu arada son tsk dis kaynak subay alımına basvurdum ve büyük ihtimalle gelicek gibi duruyor.
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