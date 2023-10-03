Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ekim 2023 14:41
Yapı Kredi promosyon hala yatmadı

Herkese merhaba Mayıs'ta iş başı yaptık Yapı kredi haziranda vermedi bir sonraki promosyon Eylül'de dedi Ekim oldu hâlâ yatmadı paranın değeri kuş oldu uçtu hâlâ alamadık bir bilgisi olan var mı

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