Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ekim 2023 14:47
Tsk Dış Kaynaktan Subay Alımı

Muharip Sınıfta olan istihkam(insaat emlak) sınıfında mühendisler tam olarak ne iş yapiyor deneyimleri olanlar paylasabilir mi? Çevre mühendisiyim bu arada son tsk dis kaynak subay alımına basvurdum ve büyük ihtimalle gelicek gibi duruyor.

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