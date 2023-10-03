Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ekim 2023 15:19
3 Ekim 2023 itibariyle kümülatif enflasyon farkı ne kadar?

3 ekim itibariyle kesinleşen kümülatif enflasyon farkı ne kadar oldu ?


gardiyan4255
Şef
03 Ekim 2023 15:21
35.01 dıye okudum

satac123
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 15:27

Hepsi toplam 35,74


kozmiktarihci
Şube Müdürü
03 Ekim 2023 15:27

18 + 15 kümülatif 35 küsür muhtemelen 49 u gecirmeyecekler


mmr-26
Aday Memur
03 Ekim 2023 15:30

35,73

Toplam 4 mesaj

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