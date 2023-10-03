Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ekim 2023 17:40
Sosyal hizmet ünvan değişikliği mülakatı

Merhaba ünvan değişikliği mülakatına sosyal hizmet alanından girecek olanlar var mı ve daha önce girenler? Neler soruyorlar bilginiz var mı? Mülakat sırası olan sıralama sınav başarı sıramız mı ?


peynircibasi
Aday Memur
03 Ekim 2023 18:33

Sadece son soruya cevap evet, başarı sıran o

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