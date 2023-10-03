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Editörler : Lanet


03 Ekim 2023 17:44
Iphone 15 hakkında bilgisi olan

Merhabalar,

Iphone 15 almayı düşünüyorum. sizce almak mantıklı mı yoksa bu paraya değmez mi? onun muadili olarak hangi telefonları önerirsiniz?

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