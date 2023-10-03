Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2023 18:54
Zabıt katipliği kazandım nasıl geçeceğim

Arkadaşlar İstanbul'da 4b sözleşmeli güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım kendi memleketimi kazandım İstanbul'dan kurtulmak istiyorum. Personel daire başkanlığını aradım ocakta sözleşmeni yenilemez geçersin dedi. Fakat istedikleri evraklar içerisinde 4bli çalışmadığıma dair beyan istiyor onuda aradım söyledim çalıştığını yaz bişey olmaz dediler. Kazandığım kurumun komisyonu ise direk eleneceğimi söylüyorlar. Alımlar 2 ayı bulurmuş yapabileceğim birşey var mı lütfen yardımcı olabilir misiniz ne yapabilirim ?

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiYardıma ihtiyacım var.Yeni açılacak cezaevleriYeni Cezaevi açılmasıKıbrısta Askerlik Yapan Sanık için SEGBİS?Talep olmaksizin komisyon karari ile ilceye naklen atamaBoşanma Sonrası TayinBilgisi olanlar acil cevap verebilir mi?Cezaevi öğretmenlerinin bilgi portalıAnadolu Lisesi Mezununa Kıdem/Derece

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 ateşi de biz bulduk bizden önce ateş mi vardı sorusu 1 güne bir söz bırak 5 hava koridoru 1 farklı düşüncelere saygı duymak 3 aşkı anlatan en iyi replik 6 hazır yemek noddle 4 şu anda dinlenen türkü 2 nahçıvan 1 mjölnir 2

Son Haberler

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldiHepsipara Nedir ve Nasıl Kullanılır? İşte Detaylar!Kütahya'da maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi hastanede öldüCumhuriyet tarihinin ilk kilisesi 8 Ekim'de açılıyorAfyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonu tahmininiz?2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlarHayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?