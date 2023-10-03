Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2023 18:55
Zabıt katipliği kazandım nasıl geçeceğim ?

Arkadaşlar İstanbul'da 4b sözleşmeli güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım kendi memleketimi kazandım İstanbul'dan kurtulmak istiyorum. Personel daire başkanlığını aradım ocakta sözleşmeni yenilemez geçersin dedi. Fakat istedikleri evraklar içerisinde 4bli çalışmadığıma dair beyan istiyor onuda aradım söyledim çalıştığını yaz bişey olmaz dediler. Kazandığım kurumun komisyonu ise direk eleneceğimi söylüyorlar. Alımlar 2 ayı bulurmuş yapabileceğim birşey var mı lütfen yardımcı olabilir misiniz ne yapabilirim.

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