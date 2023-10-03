Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 18:55
LGS PARASI
bursluluk sınav parası yatmadı onu geçtim hala lgs parası bile yatmadı bu nasıl rezillik var mı lgs parası yatan

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