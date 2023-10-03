Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 19:13
Avukat-polis

Meslekte avukat olanların bence direk amir rütbesi verilmesi lazım...eğer ki bi kurum eğitimi okumayı hak hukuk adaleti savunuyorsa kesinlikle böyle bi adım atmalı ki personeli okumaya teşvik etmelidir ve ödül vermelidir ödül olarak da rütbedir


Android60
Genel Müdür
03 Ekim 2023 19:45

Ya bi git bizene arkadaş meslekte avukat oluyorsa gitsin avukatlık yapsın amir niye oluyor. Ozaman avukatlar gelsin bize Amirlik yapsın ne güzel iş ya

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