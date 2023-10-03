Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ekim 2023 19:29
Soru

Merhaba değerli forum üyeleri ben yeni bir kardeşiniz olarak bir kaç sorum var.

Bu sene ben sırasıyla 1.hava myo 2. sahil güvenlik myo 3.deniz myo sahil güvenlik myo kontejyanına girmişim ama hava myo için bekletiliyormuş.Tercihleri ben puan olarak yüksekten alçağa doğru seçmiştim ama en çok istediğimizi başa yazmamız gerekiyormuş.Geçen sene sağlıktan elenmiştim bu sene tekrar denedim ama deniz myo gitmek istiyorum.Gençliğimden beri sat komandosu kursuna katılmak istiyordum bu sebeple satlar sadece deniz kuvvetlerinden alındıkları için.

1.sorum

deniz kuvvetlerine okurken geçebiliyormuyuz ya da o şekil bir geçiş var mı?

2.sorum

Sat komutanlığına dilekçe falan yazsam kabul ederler mi damyo okumadığım için?

3.sat kursuna katılmam için başka seçenek var mı?

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