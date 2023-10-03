Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ekim 2023 19:31
dilim bildirir rapor sorunu sorunsalı

ben emniyette sivil memur teknisyen yardımcısıyım engelli kadrosunda işe girdim lakin psikiyatrik hastalıklar peşimi bırakmadı gitti bugün kurumun istediği dilim bildirir rapor heyetine girdim ve sonuç akşama netleşti raporda şeker nöropati disk hernisi bu hastalıklardan b dilimi aldım ama göz ve psikiyatri den ise d dilimi verdiler sorum şu bu d dilimi olan hastalıklara bakarak emekliye ayırırlar mı yoksa sivil memurum diye işe devam ettirirler mi

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