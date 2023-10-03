Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2023 19:32
eş durumu tayin hk. yardım

Merhaba ben yeni atandım zabıt katibi olarak eşim polis ve doğu görevi çıkacak bir yıl sonra ben sözleşmeli iken eş durumundan eşimin yanına gidebilir miyim ? bir de şuan hamileyim acaba ücretsiz izin hakkım var mı sözleşmeliyken .bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim teşekkürler şimdiden


Reamonn42
Aday Memur
03 Ekim 2023 20:16

1 yılı doldurmadan atamanız gerçekleşmez diğer hususta bilgim yok maalesef


derinnn.
03 Ekim 2023 20:38

teşekkürler

Reamonn42, 34 dk. önce

1 yılı doldurmadan atamanız gerçekleşmez diğer hususta bilgim yok maalesef

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