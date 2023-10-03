Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


03 Ekim 2023 19:44
kedimi kaybettim. sanırım acıyla saçma sapan şeyler düşünmeye başladım..
Hep merak etmişimdir.. hayvanlar öldükten sonra sonra nereye gidiyor diye.. onlar için cennet cehennem yok iradeleri olmadığı için.. .. yaşadıkları süre zarfında kim iyilik ya da kim kötülük yaptıysa bunlara şahitlik edip sonrasında toprak olacaklarmis. . Cehennem zaten onlar için dünya. bu dünya... onların hepsinin cennete gitmeye hakkı yok mu.. toprak olup neden bitecekler ki.. inançlıyim ama ister istemez sorguluyorum

canselidemirr
03 Ekim 2023 20:26
:(
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