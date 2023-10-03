Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


03 Ekim 2023 20:48
Cumhuriyetin 100. Yılı Anısına Yaptığım Albümüm

12 eserden oluşan "Cumhuriyet 100 Yaşında" albümüm yayında. Cumhuriyet'e ve mevcudiyetimize armağan olsun.

https://www.youtube.com/watch?v=XD6ovGF3CfU&list=PLw9TS7vJXOIG0T_dc9o2u6WfNOHq_092G

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