EK DERSLERİN BEYHUDELİĞİ

Değerli hocalarım malumunuz Ek derslerin kiymeti harbiyesi pek kalmadı bu konuyla ilgili bir çalışma gelişme yada dedikodu var mı

Değerli hocalarım malumunuz Ek derslerin kiymeti harbiyesi pek kalmadı bu konuyla ilgili bir çalışma gelişme yada dedikodu var mı