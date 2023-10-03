Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ekim 2023 21:10
EK DERSLERİN BEYHUDELİĞİ
Değerli hocalarım malumunuz Ek derslerin kiymeti harbiyesi pek kalmadı bu konuyla ilgili bir çalışma gelişme yada dedikodu var mı

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