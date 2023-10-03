Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2023 21:13
Eş durumu cte

Eşim özel sektör eczane de çalışıyor 1.5 senedir sigortalı ben ise kadrolu infaz koruma memur uyum 2 sene oldu memleketime tayin çıkma şansı nedir yardımcı olursanız sevinirim kasımda eş tayini yazıcam hayırlısıyla herkese iyi akşamlar

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