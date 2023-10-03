Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ekim 2023 21:41
KENDİ SEHRİNDE 4B KAZANMAK

Herkese iyi akşamlar arkadaşlar ben Aile ve sosyal politikalar bakanlığına güvenlik görevlisi olarak atandım Sakarya'ya, gençlik Spor bakanlığına ise destek personeli olarak atandım kendi yaşadığım şehire,sizce hangisi daha mantıklıdir,kendi şehrimde kalıp destek personeli olarakmi çalışmak,yoksa Sakaryami

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